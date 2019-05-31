انفراجة في صفقة انتقال "بوجبا" لريال مدريد

لايزال فريق ريال مدريد لديه الإصرار على ضم الدولي الفرنسي بول بوجبا، نجم فريق مانشستر يونايتد، لتدعيم صفوف الملكي في الميركاتو الصيفي.

ووفقا لصحيفة ديلي ريكورد البريطانية، فإن انتقال النجم الفرنسي بول بوجبا الى ريال مدريد أصبح عملياً ،حيث أن اللاعب الفرنسي وافق بالفعل على تخفيض راتبه بشكل كبير جداً .

وأشارت الصحيفة، أن هناك خطوة وحيدة تفصل عن اتمام الصفقة وهي التوصل لإتفاق مع مانشستر يونايتد حول قيمة الصفقة.

ولن يقبل مسئولو اليونايتد بالتخلي عن اللاعب بأقل من 150 مليون يورو .

يذكر أن بول بوجبا صاحب الـ26 عاماً إنضم الى مانشستر يونايتد في 2016 قادماً من يوفنتوس، وخاض مع الشياطين الحمر 178 مباراة وسجل 34 هدفاً وصنع 43 هدفاً ، وتقدر قيمته بـ90 مليون يورو .