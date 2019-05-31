إغلاق المسجد الأقصى بعد عملية طعن في القدس





أغلق الجيش الإسرائيلي، الجمعة، المسجد الأقصى بعد عملية طعن نفذها شاب فلسطيني، وأدت إلى جرح إسرائيليين اثنين في مدينة القدس المحتلة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.





وذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن أحد الجرحى يبلغ من العمر 50 عاما، وأن إصابته خطيرة، في حين وصفت إصابة الآخر، ويبلغ من العمر 18 عاما، بأنها طفيفة. وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.





وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي اعتقل الشاب الفلسطيني الذي نفذ الهجوم بعد إطلاق النار عليه في منطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة، قبل أن تعلن عن مقتله.





ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن الشاب الفلسطيني هاجم بسكين الرجل الخمسيني قرب باب العامود، وهرب باتجاه البلدة القديمة، حيث طعن الشاب الثاني هناك.





وعلى إثر الحادث أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأبواب المؤدية إلى البلدة القديمة، وكذلك المسجد الأقصى، ومنعت آلاف المصلين من الوصول إلى باحاته في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.



