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نص رسالة جروس الأخيرة للاعبي الزمالك قبل الرحيل

الجمعة 31/مايو/2019 - 09:58 ص
نص رسالة جروس الأخيرة للاعبي الزمالك قبل الرحيل
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الفجر الرياضي
 
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حرص السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توديع لاعبي الفريق قبل الرحيل.

 

وأكد جروس للاعبين على أنه لن يظلم اي لاعب ولم يجامل أحد وتشكيل أي مباراة كان حسب الفريق المنافس.

 

واختتم جروس حديثه مع لاعبي الفريق : "هتوحشوني ومعاكم جماهير كبيرة قاتلوا من أجل اسعادهم".

 

ورحل المدرب السويسري عن القلعة البياضء، بعد التعادل أمام الإنتاج الحربي، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

 

التعادل رفع رصيد الزمالك عند 67 نقطة في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي عند 38 نقطة في المركز الـ 11.

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