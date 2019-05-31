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"علي جمعة" يوضح كيفية التغلب على النفس اللوامة

الجمعة 31/مايو/2019 - 09:51 ص
علي جمعة يوضح كيفية التغلب على النفس اللوامة
علي جمعة
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن ترويض النفس اللوامة يندرج تحت الفقه إلا أننا لا نجده في كتب الفقه، حيث أنه تم الاكتفاء أن أهل التصوف قاموا بالرد عليه.

وأشار "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المذاعة عبر صفحته على اليوتيوب، إلى أن الفقه لابد أن يكون به روح، منوهًا بأن نزع الروح من الفقه، وجعله قانون وقوانين فقط ليس من الدين، موضحًا أنه من الجيد أن يلوم الإنسان نفسه، لكن ليس عليه أن يتوغل في الخوف دون الرجاء.

وأضاف أن الموازنة بين الرجاء في الله وعفوه وبين الخوف ويكون ذلك بكثرة الصلاة على رسول الله.
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