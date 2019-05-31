برشلونة يحدد بديل جريزمان في الصيف

وضع مسئولو برشلونة الإسباني، المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك مهاجم فريق إي سي ميلان ضمن دائرة إهتمام الفريق لتعزيز خط الهجوم في الموسم المقبل.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فأن اتمام الصفقة من الوارد جدا بعد فشل الروسونيري في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتابع الموقع الإيطالي، أن الاسباب تتعلق بالميزانية وقوانين اللعب المالي النظيف، وقد يضطر نادي ميلان إلى بيع أكثر من لاعب كبير في السوق الصيفية المقبلة بمن فيهم بيونتيك.

ويرغب مسئولو برشلونة في ضم مهاجم مميز بعد تجميد صفقة الفرنسي جريزمان.