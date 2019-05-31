ديزني تطرح بوسترات جديدة لفيلم "The Lion King"

نشرت شركة ديزني للرسوم المتحركة بعض البوسترات الجديدة لفيلم اللايف أكشن The Lion King"، الذي من المنتظر الإفراج عنه للمرة الأولى في صالات السينما العالمية في 19 يوليو المقبل.





الفيلم هو إعادة تخيل لقصة الأسد الملك استنادًا إلى الفيلم الكلاسيكي الذي أنتج عام 1994، حيث يتعرض لرحلة سيمبا الطويلة مع العالم والذات بعد رحيل والده موفاسا غدرًا على يد سكار شقيقه الطامع في السلطة وبسط نفوذه على صخرة العزة.





يشارك في الأداء الصوتي للفيلم كل من النجوم دونالد جلوفر وسيث روجان وجيمس إيرل جونز وبيونسيه نولز وجون اوليفر وبيلي ايشنر وألفر وودارد وشيوتيل ايجيوفور وكيجان مايكل كاي وشهادي رايت جوزيف وجيدي ماكراري وفلورنس كاسمبا وغيرهم.



