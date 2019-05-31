تعليق ناري من رضا عبد العال على رحيل "جروس" من تدريب الزمالك

علق لاعب الزمالك السابق رضا عبد العال علي قرارات رئيس الزمالك بإقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة كريستيان جروس.

وقال عبد العال عبر حسابه الرسمي:"قرار صائب واتأخر كتير رجوع خالد جلال وياريت بقى يلاقى الدعم من كل جماهير الزمالك والمساندة الفعالة".

وخرج رئيس الزمالك، عقب التعادل أمام الإنتاج الحربي، بالعديد من القرارات النارية، أبرزها تنصيب خالد جلال، مدير فني للفريق الأول لكرة القدم، عقب رحيل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، بخلاف بعض الأمور الأخرى.