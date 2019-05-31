نجوم مسلسل "Big Little Lies" يفتتحون موسمه الثاني في نيويورك

تألق نجوم ونجمات مسلسل الدراما والتشويق الشهير "Big Little Lies" على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الموسم الثاني من المسلسل في مدينة نيويورك مساء أمس الأربعاء.





وحضر حفل الافتتاح الكثير من النجوم وهم آدم سكوت والكساندر سكارسجارد وجوناثان فان نيس ولورا ديرن وميريل ستريب وريس ويذرسبون وابنتها ايفا فيليب ونيكول كيدمان وزوجها كيث اوربان وذوي كرافيتز وشايلين وودلي وغيرهم.





ومن ناحية أخرى، تدور قصة المسلسل حول (مادلين) و(سيليست) اللاتي تعيشان في بلدة صغيرة، ولم تكن أيًا منهما تتوقع وصول (جين) وطفلها الغريب، وأن مجيئهما سوف يؤثر عليهم جميعًا، فتبدأ كذبات صغيرة في الظهور، على الأزواج السابقين، وفضيحة المدارس، والأكاذيب الصغيرة هذه نقول لأنفسنا إنها تجعلنا على قيد الحياة.



