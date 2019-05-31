حقيقة اعتداء كلوي كارداشيان على راقصة

كشف لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير لامار أودوم، طليق نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كلوي كارداشيان، أنها بعثت له رسالة نصية أمس بعد أن اتهمها في مذكراته الجديدة بقيامها بالاعتداء على راقصة تعري ضبطتها وهي معه وقت زواجهما.





وصرح لامار في مقابلته التي أجراها مع جيني ماكارثي في برنامجها الإذاعي "SiriusXM" قائلا: "تواصلت معي كلوي بعد سماعها عن هذه القصة، حيث أرسلت لي رسالة نصية أمس، وتحدثت معي بشكل جيد عن تلك الواقعة التي سردتها في المذكرات الجديدة، حين أتت للفندق ووضعت يدها على الفتاة، وبدأت توجه لها لكمات قوية أعلى رأسها، وأخبرتني بأنها كانت تتصور أني غير متذكر لتلك الواقعة".





وفي نفس المقابلة، تحدث لامار عن طبيعة علاقته بزوجته السابقة كلوي بعد انفصالهما، مؤكدا أنهما ما يزالان يحتفظان بعلاقة صداقة قوية على الرغم من كل ما حدث بينهما، وأضاف لامار قائلا: "ولا أخجل أيضًا من الاعتراف بأن كلوي امرأة صاحبة شخصية رائعة، وسيبقى لها دومًا مكانًا في قلبي، وهي عزيزة على، كما أنها شجاعة وقوية للغاية".



