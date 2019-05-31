باريس سان جيرمان ينافس ريال مدريد على صفقة "زيدان"

دخل مسئولو فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في مفاوضات قوية مع نجم فريق أولمبيك ليون الفرنسي، لضمه للفريق خلال الصيف المقبل.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان يرغب بالتوقيع مع الظهير الأيسر لنادي ليون فيرلاند ميندي، والذي يعد من أبرز الصفقات التي طلبها زيدان مدرب ريال مدريد لتدعيم الميرينجي في الميركاتو الصيفي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق الباريسي يرغب في تعزيز مركز الظهير الأيسر في ظل اقتراب لايفن كورازاوا من الرحيل عن الصيف.

وخاض ميندي مع فريق ليون 74 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 7 آخرين، وتقدر قيمته السوقية بـ30 مليون يورو .