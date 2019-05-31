ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفاجأة.. لاسارتي يطلب رحيل نجم الأهلي في الصيف

الجمعة 31/مايو/2019 - 08:40 ص
مفاجأة.. لاسارتي يطلب رحيل نجم الأهلي في الصيف
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

في مفاجأة من العيار الثقيل، طلب المدرب الأورجوياني مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، رحيل النيجيرى جونيور أجايى عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد أن أبلغ مجلس الإدارة عدم حاجته لوجوده.


وطلب لاسارتي من مسئولي الأهلي، تعويض رحيل أجايي بلاعب إفريقي مميز في الموسم المقبل.


ورغم عدم وضوح الرؤية بخصوص لاسارتى إلا أن إدارة الأهلى تسعى لتسويق أجايى، والحصول على مقابل مادى مناسب للاستفادة منه، والتعاقد مع مهاجم إفريقى مميز لدعم الفريق فى الموسم المقبل.

 

كان النيجيرى جونيور أجايى قد خرج من حسابات مارتن لاسارتى فى المباريات الاخيرة، بسبب تراجع مستواه، وقيام المدرب الأورجويانى بالاعتماد على رمضان صبحى، وحسين الشحات بدلا منه.

Advertisements
المزيد عن: لاسارتي كورة رياضة أخبار الرياضة أجايي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
السعودية
-
x
18:00
-
بنما
دوري أبطال أفريقيا
الترجي الرياضي - تونس
-
x
23:00
-
الوداد الرياضي - المغرب