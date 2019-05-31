مفاجأة.. لاسارتي يطلب رحيل نجم الأهلي في الصيف
الجمعة 31/مايو/2019 - 08:40 ص
الفجر الرياضي
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في مفاجأة من العيار الثقيل، طلب المدرب الأورجوياني مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، رحيل النيجيرى جونيور أجايى عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد أن أبلغ مجلس الإدارة عدم حاجته لوجوده.
وطلب لاسارتي من مسئولي الأهلي، تعويض رحيل أجايي بلاعب إفريقي مميز في الموسم المقبل.
ورغم عدم وضوح الرؤية بخصوص لاسارتى إلا
أن إدارة الأهلى تسعى لتسويق أجايى، والحصول على مقابل مادى مناسب للاستفادة منه، والتعاقد
مع مهاجم إفريقى مميز لدعم الفريق فى الموسم المقبل.
كان النيجيرى جونيور أجايى قد خرج من حسابات
مارتن لاسارتى فى المباريات الاخيرة، بسبب تراجع مستواه، وقيام المدرب الأورجويانى
بالاعتماد على رمضان صبحى، وحسين الشحات بدلا منه.
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