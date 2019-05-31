ابنة هيفاء وهبي تتحول لنسخة من والدتها بأحدث جلسة تصوير لها! (صور)

أشعلت زينب فياض، ابنة هيفاء وهبي مواقع التواصل الاجتماعي بصورتها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي بينت الشبه المتطابق بينها وبين والدتها.





واختارت زينب فياض مكياجًا ثقيلًا من أجل صورتها التي انتشرت بكثافة على السوشيال ميديا، حيث اعتمدت ألواناً دافئة لبودرة الخدود وأحمر الشفاه، كما وضعت ظلال جفون بنية تبرز لون عينيها العسلي لتصبح نسخة من والدتها، خاصة وأن مناخيرها تبدو أصغر حجماً عن شكلها المعتاد.