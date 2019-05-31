تقارير: الصفقة الأهم تحزم حقائبها باتجاه ريال مدريد

قدمت وسائل إعلام ألمانية وإسبانية دليلاً آخر على رغبة لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت في الرحيل إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية على الرغم من نفى النادي الألماني في أكثر من مناسبة وجود أي مفاوضات مع الملكي بشأن يوفيتش.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن يوفيتش البالغ من العمر 21 عاماً قام بافراغ كامل محتوياته في خرانته الموجودة داخل آينتراخت فرانكفورت وهو دليل قوي على رحيله في هذا الصيف.

وكشفت الصحيفة الألمانية بأن يوفيتش أفرغ جميع محتوياته المتواجدة داخل خرانته في ملعب كومرزبنك آرينا قبل الرحيل للحصول على إجازته الصيفية بعد انتهاء المنافسات خلال هذا الموسم.

كما أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ريال مدريد يتماشي مع متطلبات آينتراخت فرانكفورت من حيث دفع مبالغ مرتفعة قبل الموافقة على رحيل لوكا يوفيتش في الميركاتو الصيفي الحالي.

يذكر أن آينتراخت فرانكفورت قام في شهر مارس الماضي بتفعيل خيار شراء لوكا يوفيتش بشكل دائم من صفوف بنفيكا البرتغالي مقابل 7 ملايين يورو وذلك بعد أن قضى فترة إعارة لمدة موسمين.