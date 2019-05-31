شاهد.. لحظة غرق الفنانة أروى جودة أثناء تصوير أحد المشاهد (فيديو)

عرضت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مقطع فيديو يرصد لحظة تعرض الفنانة أروى جودة للغرق خلال تصوير مسلسل "صانع الأحلام".





وأوضح المقطع، تعرض أروى جودة للغرق بعد سقوطها في النهر، وذلك قبل تدخل الفنان مكسيم خليل وطاقم عمل المسلسل لإنقاذها.





وأظهر مقطع الفيديو، قيام فريق العمل برمي حبل طويل للفنانة من أجل سحبها من النهر في محاولة منهم لإنقاذها.