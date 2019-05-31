صراع مشتعل بين برشلونة وريال مدريد للظفر بخدمات موهبة فرنسية

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود صراع بين كبار الأندية الأوروبية من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي الشاب بلال حسني.

وأفادت شبكة Libertad Digital الإسبانية بأن حسني لاعب منتخب فرنسا للشباب ينتهي تعاقده مع فريق أكاديمية نانس في يونيو المقبل وأنه رفض فكرة تجديد تعاقده مع ناديه، حيث يخطط للرحيل إلى نادي جديد.

وأكدت الشبكة الإسبانية بأن الثلاثي الإسباني ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد دخلوا في صراع قوي مع باريس سان جيرمان من أجل إقناع اللاعب الشاب بالانتقال للفريق في صفقة انتقال حر.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن مسئولي ريال مدريد سافروا إلى فرنسا للحديث مع اللاعب ووالدته كما قاموا بعرض مبلغ مالي جيد من أجل إقناعه برفض برشلونة وباريس سان جيرمان واختيار اللعب في ملعب سانتياجو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد في الصيف الحالي.

وذكرت الشبكة الإسبانية بأنه من المنتظر أن ينتقل بلال حسني للعب مع الكاستيا في الموسم المقبل في حال انتقاله لريال مدريد مع وعود بتصعيده للفريق الأول في المستقبل القريب.

وأوضحت الشبكة الإسبانية بأن الصحافة الفرنسية تطلق على بلال حسني لقب أفضل موهب صاعدة في البلاد في الوقت الحالي.