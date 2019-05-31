تعرف على تفاصيل التعاون العسكري بين مصر والدول العربية

تحرص مصر دائماً على أمن محيطها العربي والإقليمي من التهديدات الخارجية ، خاصةً التي أصبحت شديدة الخطورة في السنوات الأخيرة بعد الثورات التي اجتاحت الدول العربية، ومع تزايد التوتر بين دولة إيران ودول الخليج في الفترة الأخيرة بعد حرب اليمن، كان على مصر أن تتعاون مع أشقائها العرب في مواجهه خطر المد الإيراني في المنطقة العربية، من خلال التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها العربية في دول الجزيرة العربي والخليج العربي.





وتنفذ القوات المسلحة المصرية مع نظيرتها السعودية، عدداً من المناورات العسكرية المشتركة بين الجانبين، من أهما مناورات "تبوك" هي مناورات عسكرية مشتركة تقام بالتبادل بين كل من مصر والسعودية، بهدف الحفاظ على تكامل العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين الدولتين الشقيقين ورفع معدلات كفاءة العناصر المشاركة وصقل مهارات القادة والضباط والعناصر لكلا الجانبين والقدرة على إدارة وتنفيذ عمليات هجومية ودفاعية مشتركة بين البلدين.





كما نفذ الجانبين فعاليات "تبوك 2" بمدينة الحمام بالإسكندرية والذي نفذته عناصر من القوات المصرية من الوحدات المختلفة بالإشتراك مع عناصر القوات المسلحة السعودية والتي شهدت العديد من البيانات والعمليات الميدانية بمشاركة وحدات من المشاة الميكانيكي والمدرعات والمدفعية وتشكيلات من القوات الجوية ووسائل الدفاع الجوي من كلا الجانبين.





وأجرت القوات المسلحة للجانبين المصري والسعودي مناورات "مرجان" هي مناورات عسكرية بحرية مشتركة تشمل السفن ووحدات الأمن البحرية بمشاركة طائرات من القوات الجوية وذلك لتطوير العمل المشترك والتعاون بين القوات البحرية للبلدين الشقيقين وتشتمل على عمليات لوحدات البحرية الخاصة وعملية الاقتحام بإشتراك طائرات الإنزال العامودي وعمليات التزود بالوقود للسفن خلال العمليات التدريبية وعمليات الهجوم الجوي.





أما مناورات "فيصل" أجرتها القوات الجوية المصرية والسعودية بالتبادل بين البلدين, وذلك بهدف تبادل الخبرات ورفع الكفاءة التدريبية للقوات

المشاركة ، وهدفت لدعم علاقات التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين وتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة لإستخدام أسلحة الجو المختلفة لتنفيذ العديد من العمليات الجوية المشتركة لتوحيد المفاهيم القتالية، ونقل الخبرات المكتسبة والوصول بالقوات الجوية في البلدين لمستوى عال من الكفاءة.





وأجرت القوات المسلحة المصرية مع دولة الإمارات العربية الشقيقة عدداً من المناورات منها "خليفة"، والتي تمت علي مرحلتين هي مناورات عسكرية بحرية مشتركة تقام بين كل من مصر والإمارات ، إلى جانب مناورات "سهام الحق"، وذلك لمواجهة العمليات المعادية المفاجأة باستخدام الأسلوب الأمثل لاحتوائها وتنفيذ المهام الجوية في ظل وجود الإعاقة الإلكترونية وتعزيز الكفاءة العملية والاستعداد القتالي للقوات الجوية للبلدين الشقيقين، كما نفذ الجانبين مناورات "زايد".





ومع دولة البحرين نفذت مصر مناورات "حمد"، و"خالد بن الوليد" وذلك لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري بين البلدين المشتركين وصقل مهارات العناصر المشاركة وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام وصولاً إلى أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالي العالي ، إلى جانب مناورات مشتركة مع دولة البحرين والإمارات في منارة "حمد 2" و"زايد 2".



