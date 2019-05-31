مجلس الترسانة يهنئ فارس تامر لحصوله على المركز الأول في بطولة الجمهورية للكاراتيه

قدم مجلس إدارة نادي الترسانة برئاسة النائب طارق سعيد والكابتن ثروت جميل محمد عضو مجلس الإدارة ومنسق عام اللجنة الرياضية واللواء محمد مصطفى عطية مدير عام النادي والدكتور علي العبساوي مدير النشاط الرياضي التهنئة إلى جهاز الكاراتيه بسبب إنجاز اللاعب فارس تامر.

وكان فارس تامر حصل على المركز الأول في بطولة الجمهورية للكاراتيه في إنجاز لأسرة نادي الترسانة واللاعب.