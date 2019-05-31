"الإنتاج الحربي" تنتج طائرات ومدرعات ومركبات نقل جنود وصواريخ وأنظمة تسليح على أعلى مستوى من التكنولوجيا

عقد اللواء الدكتور محمد العصار، منذ توليه وزارة الإنتاج الحربي، أكثر من 60 بورتيكول تعاون مع أكثر من دولة عربية وأجنبية صديقة في

مجال الصناعات الدفاعية المشتركة لتغذية القوات المسلحة بأحدث المعدات في مجال التسليح، بأيدي مصرية، ومن بين تلك الدول، بيلاروسيا وكوريا الجنوبية وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والامارات العربية ، لتلبية مطالب وإحتياجات المؤسسة العسكرية من الأسلحة والذخائر.





وشاركت وزارة الإنتاج الحربي في العديد من معارض الأسلحة العربية والعالمية من بينها المعرض الدولي الأول للأمن والسلامة والتنمية

المستدامة وأمن المعلومات، إلى جانب معرض "DEFEXPO18" في الهند، وذلك للتعرف على أحدث الإمكانيات التكنولوجية ومدى التطور فى مجال الصناعات الدفاعية التى توصلت إليها الشركات وإمكانية الاستفادة منها والدخول في شراكات جديدة معها من أجل زيادة وتعميق التصنيع المشترك، وكذا نقل التكنولوجيا المتقدمة لشركات الإنتاج الحربي في تطوير نظم التسليح والذخائر المتقدمة لديها.





واتجهت القوات المسلحة من خلال شركاتها إلى بداية التصنيع الحقيقي على أرض الواقع للمعدات والقطع الثقيلة، ومنها الكورفيت الشبحي المصري الثاني "بورسعيد" طراز جوويند 2500، بعد أن اقتربت من الانتهاء من كافة أعمال البناء والاختبارات البحرية من خلال ترسانة الإسكندرية البحرية لينضم إلى أسطول القوات البحرية المصرية، ويمثل فئة جديدة من الوحدات البحرية القادرة على الإبحار في البحار والمحيطات، ويناسب جميع العمليات البحرية والساحلية، وسيتبعه خلال العامين القادمين الكورفيتين الثالث والرابع من نفس الفئة.





وتصنع مصانع الهيئة العربية للتصنيع في الوقت الحالي الطائرات من خلال مصنع "الطائرات" بحلوان لصالح القوات الجوية، ومنها طائرة تدريب متقدم تمتاز بقدرة عالية على المناورة بمدى واسع من سرعات الطيران، ويتم حالياً إجراء أعمال التفتيش الموسع والعمرات للطائرة فى الورش المتخصصة بالمصنع وتشمل هذه الأعمال القيام بعمليات الفك وإزالة الدهان وتحديد العيوب والأعطال بالمكونات المختلفة ثم عمليات الإصلاح والتجميع والدهان ويلي ذلك القيام بإجراء جميع الاختبارات الارضية والجوية على الطائرة قبل إ عادة التسليم للقوات الجوية.





وينتج المصنع طائرة التدريب المتقدم طراز ألفاجيت، وهي طائرة تدريب متقدم تمتاز بقدرتها على المناورة ويمكن تجهيزها بالقنابل والصواريخ

والمدافع وخزانات الوقود الإضافية ، تم إنتاج الطائرة بالتعاون مع شركة داسو الفرنسية حيث تم إنتاج 45 طائرة ، وذلك إلي جانب طائرة التدريب الأساسى طراز "توكانو"، وهى طائرة تدريب أساسى تمتاز بقدرتها الكبيرة على المناورة والألعاب البهلوانية، وتم إنتاج الطائرة بالتعاون مع شركة إمبراير البرازيلية حيث تم إنتاج 134 طائرة.





أما الطائرات النفاثة فالمصنع ينتج "القاهرة 300" وهي طائرة مقاتلة نفاثة إعتراضية أسرع من الصوت بتصميم وإنتاج مصرى ، تم إنتاج 3 طائرات كنماذج بحثية وتم إختبار النموذج جوياً بنجاح ، إلي جانب إنتاج طائرة "القاهرة 200" وتم إنتاج 63 طائرة بالتعاون مع شركة هيسبانو الأسبانية .





وينتج مصنع "حلوان" التابع للهيئة العربية للتصنيع، الطائرة الهدفية " سهم 1"، وتستخدم في تدريب أطقم الدفاع الجوي المختلفة، إلى جانب انتاج

الطائرة الهليكوبتر "جازيل" طائرة هليكوبتر متعددة المهام تستخدم في تقديم المعاونة للأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتم إنتاجها بالتعاون مع

شركة إيروسبيسيال الفرنسية حيث تم إنتاج 30 طائرة منها.





كما يضم مصنع حلوان خطوط الإصلاح والعمرات للهليكوبترات التي تخدم في سلاح القوات الجوية المصرية، يتم إجراء أعمال العمرات لهياكل الطائرات بترخيص من مصنع أفياكون الأوكراني لصالح القوات الجوية المصرية تتضمن العمرة الكاملة للطائرة، أما مصنع "قادر" التابع للهيئة أيضاً، طائرة "جمهورية" وهي طائرة التدريب الابتدائي، تم استخدامها للتدريب الأولي بالكلية الجوية.





أما المدرعات فتتميز الهيئة بإنتاج العربة المدرعة فهد، وتوفر العربة وقاية ضد الطلقات الخارقة للدروع حتى المستوى السابع طبقا للمواصفات

القياسية العالمية، وتمتلك قدرة عالية على المناورة والسير بكافة أنواع الأراضي حيث أن العربة مزودة بدائرة نفخ وتفريغ ذاتي للتحكم في ضغط