رغم ملايينها.. أين احتفلت أنجيلينا جولي بميلاد ابنتها؟

اتبعت النجمة العالمية أنجيلينا جولي أسلوبها البسيط والغير متكلف عندما احتفلت بعيد ميلاد ابنتها البيولوجية "شيلوه" الثالث عشر، من طليقها براد بيت حيث عرفت جولي بممارستها أسلوب حياة بسيط مع أطفالها، على الرغم من أنها واحدة من أغنى الممثلات العالميات، فدائمًا ما تصطحب أطفالها الستة إلى المطاعم والمولات ودور السينما، كأي أم عادية و لا تكترث لما يقال عنها في الصحف والمجلات العالمية.





وخلال احتفالها بعيد ميلاد ابنتها حرصت جولي على تأمين أقصى درجات المرح لابنتها، وبالتالي قامت باصطحابها إلى غرف الألغاز والتسلية Escape Room في لوس أنجلوس، وهي عبارة عن مجموعة من الغرف المليئة بالألغاز، يجمع اللاعب فيها الأدلة لكي يفوز قبل انتهاء الوقت المقرر.



