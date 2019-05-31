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ثنائي فالنسيا بديل سواريز في برشلونة

الجمعة 31/مايو/2019 - 07:46 ص
ثنائي فالنسيا بديل سواريز في برشلونة
لويس سواريز
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ريهام عبد المحسن
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة يخطط للتعاقد مع ثنائي فالنسيا الإسبانيان دانييل باريخو ورودريجو مورينو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وأفاد موقع سوبر ديبورت الإسباني بأن إدارة برشلونة ترغب في التعاقد مع قائد فالنسيا باريخو وزميله مورينو لتعزيز صفوف الفريق.

 

وأشار الموقع الإسباني إلى أن باريخو البالغ من العمر 30 عامًا لفت انتباه إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة ويريد ضمه.

 

وأكد الموقع الإسباني أن فالفيردي طلب في الموسم الماضي من إدارة البلوجرانا التعاقد مع باريخو وهو ما لم يتحقق وقتها لأسباب مجهولة.

 

وذكر الموقع الإسباني بأن مورينو يملك في عقده مع فالنسيا بندا يسمح له بالرحيل إلى أي فريق إذا توصلت إدارة الخفافيش لعرض مناسب.

 

وأوضح الموقع الإسباني بأن برشلونة يبحث عن بديل لمهاجمه الحالي الأوروجوياني لويس سواريز ويرى في مورينو صاحب الـ28 عاما واحدا من الخيارات المتاحة.

 

يذكر أن الثنائي باريخو ومورينو كانا من أبرز اللاعبين في مباراة فالنسيا وبرشلونة الأخيرة في نهائي كأس ملك إسبانيا والتي انتهت بفوز فالنسيا بهدفين مقابل هدف واحد وكان الهدف الثاني من توقيع مورينو بضربة رأسية.

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