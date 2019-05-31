Wydad مشاهدة مباراة الترجي والوداد Champions League بث مباشر رابط FiLL UP بدون تقطيع الترجي ES Tunis

تقام اليوم المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم والتي تجمع بين الترجي الرياضي التونسي والوداد الرياضي المغربي والتي يحتضنها الملعب الأوليمبي في رادس.

وكان كل فريق قد استعد للمباراة بالصورة المثلى حيث خاص نادي الوداد المران الأخير له يوم الأربعاء قبل السفر الخميس إلى تونس استعداداً للمشهد الختامي.

وتطمح كتيبة فوزي البنزرتي في الحصول على اللقب الثاني خلال السنوات الثلاثة الماضية بعد الحصول على البطولة عام 2017.

في المقابل يمني معين الشعباني النفس بالمحافظة على اللقب بعد التتويج ببطولة الموسم الماضي على حساب النادي الاهلي المصري.

ويفتقد الترجي في تلك المباراة لنجم الفريق الشعلالي الذي حصل على بطاقة صفراء ثانية في مباراة الذهاب ويحضر الشعباني ثلاثة خيارات لتفادي هذا الغياب.

ومن المنتظر أن تنقل المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على القنوات التالية :-

1.بي إن سبورتس

2.التونسية الأرضية

3.قناة المغربية 3 " بث أرضي "



