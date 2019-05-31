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كورة ستار| مباراة الوداد والترجي | كورة لايف ES Tunis | يلا شوت الترجي والوداد مباشر كورة اون لاين Wydad

الجمعة 31/مايو/2019 - 07:19 ص
كورة ستار| مباراة الوداد والترجي | كورة لايف ES Tunis | يلا شوت الترجي والوداد مباشر كورة اون لاين Wydad
مشاهدة مباراة الترجي والوداد
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كورة ستار| مباراة الوداد والترجي | كورة لايف ES Tunis | يلا شوت الترجي والوداد مباشر كورة اون لاين Wydad

يستضيف الترجي الرياضي التونسي اليوم الجمعة فريق نادي الوداد الرياضي المغربي على الملعب الأوليمبي برادس لحساب مباريات إياب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

 كورة ستار| مباراة الوداد والترجي | كورة لايف ES Tunis | يلا شوت الترجي والوداد مباشر كورة اون لاين Wydad

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت الأسبوع الماضي على ملعب مولاي الأمير عبد الله بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

 كورة ستار| مباراة الوداد والترجي | كورة لايف ES Tunis | يلا شوت الترجي والوداد مباشر كورة اون لاين Wydad

وشهد لقاء الذهاب وجود حالات جدل تحكيمية كان بطلها المصري جهاد جريشة الذي أخرج النقاش لاعب الوداد بالبطاقة الحمراء بالإضافة إلى أنه رفض احتساب ركلة جزاء لمصلحة أصحاب الأرض على الرغم من عودته لتقنية الفيديو.

 كورة ستار| مباراة الوداد والترجي | كورة لايف ES Tunis | يلا شوت الترجي والوداد مباشر كورة اون لاين Wydad

وقرر الكاف بعد كل هذه القرارات الخاطئة إيقاف جريشة لمدة ستة أشهر بالإضافة إلى حرمانه من التواجد بين الحكام الذين تم إختيارهم لتولي القيادة التحكيمية لمباريات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في مصر بداية من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

 كورة ستار| مباراة الوداد والترجي | كورة لايف ES Tunis | يلا شوت الترجي والوداد مباشر كورة اون لاين Wydad

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثانية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية التاسعة مساءاً بالتوقيت العالمي لجرينيتش +GMT وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.

كورة ستار| مباراة الوداد والترجي | كورة لايف ES Tunis | يلا شوت الترجي والوداد مباشر كورة اون لاين Wydad


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