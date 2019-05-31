نابولي يقاتل من أجل الظفر بمنبوذ ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يطمح في الحصول على 300 مليون يورو من وراء بيع بعض لاعبيه هذا الصيف على رأسهم الكولومبي خاميس رودريجيز الذي يعد أحد اللاعبين المقرر رحيلهم مقابل رقم كبير عقب انتهاء إعارته إلى بايرن ميونخ لمدة موسمين.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية بأن القيمة التسويقية للنجم الكولومبي تبلغ حوالي 70 مليون يورو، وأنه هناك بعض الخلافات حول الوجهة التي يرغب رودريجيز في الرحيل لها، حيث تدرك إدارة الملكي أن المقابل المادي الأكبر قد يأتي من الدوري الإنجليزي على سبيل المثال ولكن رودريجيز غير مستعد للذهاب إلى إنجلترا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأنه هناك شائعات مستمرة تربط رودريجيز بالرحيل إلى الدوري الإيطالي تحديدًا نابولي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن نابولي قدن عرضًا للملكي بالفعل قبل بضعة أسابيع من أجل ضم رودريجيز لكنه كان بعيدًا عما يأمل الملكي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي لا يستسلم ويواصل تأكيد أن رودريجيز هو هدفه رقم 1 في الموسم المقبل.

وأكدت ماركا أن رودريجيز يعتبر بالنسبة لأنشيلوتي من نوعية اللاعبين الذين يمكن بناء المشاريع عليهم، حيث تدرب تحت قيادته من قبل في ريال مدريد كما ضمه إلى بايرن ميونخ عندما أصبح مدربًا هناك.

وعلى صعيد آخر، فإن رودريجيز هو البديل المثالي لباولو ديبالا نجم يوفنتوس في حال رحيل الأخير هذا الصيف.

يذكر أن رودريجيز يستعد حاليا لخوض بطولة كوبا أمريكا مع كولومبيا وهو ما زال على قوة بايرن ميونخ لكن الفريق البافاري يتجه لعدم تفعيل بند انتقاله نهائيًا رغم عدم إعلان موقفه رسميًا حتى الآن.