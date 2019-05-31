مدير المركز العربي للدراسات السياسية: إيران جار مؤذي



وأضاف "صادق"، في مداخلة مع قناة "Extra News" الفضائية، أن إيران سعت في وقت سابق لإحداث قلاقل في البحرين، كما دأبت على التدخل في الشئون الداخلية للدول الخليجية، وهي جارة مؤذية لهم، وتسعى لتأجيج الخلاف بين السنة والشيعة.



وشدد مدير المركز العربي للدراسات السياسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد على أن سياسة مصر هي دعم الحل السياسي في جميع الدول العربية، بالإضافة لعدم التدخل في شئون الدول الأخرى.

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن القمة العربية الطارئة أصدرت قرارات هامة، وإدانة لما تقوم به إيران في المنطقة.