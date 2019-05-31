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براد بيت يثير الجدل بهذه الصورة!

الجمعة 31/مايو/2019 - 06:48 ص
براد بيت يثير الجدل بهذه الصورة!
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أثار ممثل هوليوود الشهير براد بيت جدلًا بسبب استسلامه لشعوره بالتعب، فقد شوهد أثناء غفوته داخل أحد المراكب في مدينة البندقية بإيطاليا بشكل عفوي. 

فوفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أمضى براد بيت يومه يتجول في المدينة وزار مؤسسة "بينالي البندقية" للفنون، لذا شعر بالتعب وقرر الراحة بعض الوقت.

وإلتقطت عدسات المصورين صورًا للممثل البالغ من العمر 55 عامًا، مستلقيًا على الأرض، بينما كان يستقل مركبًا في النهر، ويغطي وجهه بغطاء.


براد بيت يثير الجدل بهذه الصورة!
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