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ES Tunis كورة مباشر مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الوداد والترجي بث مباشر hd | كو

الجمعة 31/مايو/2019 - 06:25 ص
ES Tunis كورة مباشر مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الوداد والترجي بث مباشر hd | كو
مشاهدة مباراة الترجي والوداد
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ES Tunis كورة مباشر مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الوداد والترجي بث مباشر hd | كورة شوت اون لاين

يرحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد الرياضي المغربي اليوم الجمعة لمواجهة فريق نادي الترجي الرياضي التونسي على الملعب الأوليمبي في رادس لحساب مباريات إياب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

 ES Tunis كورة مباشر مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الوداد والترجي بث مباشر hd | كورة شوت اون لاين

وفي التقرير التالي يسلط معكم "الفجر الرياضي" الضوء على أبرز الأرقام الخاصة بالفريقين قبل المباراة بالإضافة إلى توقيت نقلها على الهواء المباراة مباشرةً.

 ES Tunis كورة مباشر مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الوداد والترجي بث مباشر hd | كورة شوت اون لاين

وكان الترجي قد وصل إلى الدور النهائي بفضل تخطيه عقبة فريق نادي مازيمبي الكونجولي بهدف واحد مقابل لا شيء بمجموع المباراتين.

 ES Tunis كورة مباشر مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الوداد والترجي بث مباشر hd | كورة شوت اون لاين

في المقابل وصل الفريق المغربي إلى المشهد الختامي بفضل تخطيه عقبة نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف ذهاباً والتعادل السلبي إياباً.

 ES Tunis كورة مباشر مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الوداد والترجي بث مباشر hd | كورة شوت اون لاين

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق الاسبوع الماضي على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الدار البيضاء.

 ES Tunis كورة مباشر مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الوداد والترجي بث مباشر hd | كورة شوت اون لاين

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً باالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GTM.

 

وتنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي باكاري جاساما.


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