olline ES Tunis مشاهدة مباراة الترجي VS الوداد اليوم | بث مباشر الترجي والوداد لايف .. يلا شوت ES Tunis

يرحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد الرياضي المغربي اليوم الجمعة لمواجهة فريق نادي الترجي الرياضي التونسي على الملعب الأوليمبي في رادس لحساب مباريات إياب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم "الفجر الرياضي" الضوء على أبرز الأرقام الخاصة بالفريقين قبل المباراة بالإضافة إلى توقيت نقلها على الهواء المباراة مباشرةً.

وكان الترجي قد وصل إلى الدور النهائي بفضل تخطيه عقبة فريق نادي مازيمبي الكونجولي بهدف واحد مقابل لا شيء بمجموع المباراتين.

في المقابل وصل الفريق المغربي إلى المشهد الختامي بفضل تخطيه عقبة نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف ذهاباً والتعادل السلبي إياباً.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق الاسبوع الماضي على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الدار البيضاء.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً باالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GTM.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي باكاري جاساما.



