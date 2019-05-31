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أحمد موسى: أردوغان يعتبر عدوا للشعبين المصري والسعودي

الجمعة 31/مايو/2019 - 07:24 ص
أحمد موسى: أردوغان يعتبر عدوا للشعبين المصري والسعودي
الإعلامي أحمد موسى
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نعيم يوسف
 
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعتبر عدوا للشعب المصري، والسعودي والإماراتي، والبحريني، والدول المقاطعى لقطر.

وأشار موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، إلى أنه يجب منع ذهاب السياح والسياحة العربية إلى تركيا، وخاصة السائح السعودي، خاصة وأن تركيا والسعودية العلاقو بينهما على المحك لأن تركيا تحرض على المملكة.

وأوضح أن هناك دعوات لسحب الاستمثارات من تركيا وهناك خطة لاستهداف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحملات للهجوم عليه.
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