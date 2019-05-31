ممثل مصري شهير يعلق على تسليم عشماوي: "قتل ابن شقيقي"
الجمعة 31/مايو/2019 - 06:17 ص
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لم تتوقف التعليقات في مصر بعد تسلمها الإرهابي هشام عشماوي، المطلوب في عدد من القضايا الإرهابية، وكان من بينها تعليق للممثل المصري، محمود البزاوي، مساء الأربعاء، على الأمر كاشفا عن "مسألة شخصية" تربطه بالإرهابي الخطير.
وتسلمت مصر، مساء الثلاثاء، من الجيش الوطني الليبي، عشماوي، الذي تم القبض عليه قبل شهور في ليبيا، وأظهرت لقطات مصورة، الثلاثاء، عسكريين مصريين يقتادون الإرهابي من طائرة هبطت في مطار القاهرة الدولي.
وقال البزاوي في تغريدة عبر حسابه الموثق في تويتر:" صورة هشام عشماوي ريحت قلبي واترحمت على كل الشهداء وخصوصا الشهيد البطل ابن أخويا هشام مصطفى البزاوي، شهيد الدفعة ١٤٧ ضباط احتياط .. ألف رحمه و نور عليك يا حبيبي جزء من حقك رجع".
وأرفق البزاوي تغريدته بصورة تجمعه مع ابن شقيقه الراحل.
وقتل هشام مصطفى البزاوي، المولود عام 1992، أثناء عملية قادها عشماوي في منطقة الواحات غربي مصر خلال أكتوبر عام 2017، وقتل في العملية، 16 عسكريا مصريا.
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