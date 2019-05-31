ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ممثل مصري شهير يعلق على تسليم عشماوي: "قتل ابن شقيقي"

الجمعة 31/مايو/2019 - 06:17 ص
ممثل مصري شهير يعلق على تسليم عشماوي: قتل ابن شقيقي
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

لم تتوقف التعليقات في مصر بعد تسلمها الإرهابي هشام عشماوي، المطلوب في عدد من القضايا الإرهابية، وكان من بينها تعليق للممثل المصري، محمود البزاوي، مساء الأربعاء، على الأمر كاشفا عن "مسألة شخصية" تربطه بالإرهابي الخطير.

وتسلمت مصر، مساء الثلاثاء، من الجيش الوطني الليبي، عشماوي، الذي تم القبض عليه قبل شهور في ليبيا، وأظهرت لقطات مصورة، الثلاثاء، عسكريين مصريين يقتادون الإرهابي من طائرة هبطت في مطار القاهرة الدولي.

وقال البزاوي في تغريدة عبر حسابه الموثق في تويتر:" صورة هشام عشماوي ريحت قلبي واترحمت على كل الشهداء وخصوصا الشهيد البطل ابن أخويا هشام مصطفى البزاوي، شهيد الدفعة ١٤٧ ضباط احتياط .. ألف رحمه و نور عليك يا حبيبي جزء من حقك رجع".

وأرفق البزاوي تغريدته بصورة تجمعه مع ابن شقيقه الراحل.

وقتل هشام مصطفى البزاوي، المولود عام 1992، أثناء عملية قادها عشماوي في منطقة الواحات غربي مصر خلال أكتوبر عام 2017، وقتل في العملية، 16 عسكريا مصريا.

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني الإرهابي هشام عشماوي اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
السعودية
-
x
18:00
-
بنما
دوري أبطال أفريقيا
الترجي الرياضي - تونس
-
x
23:00
-
الوداد الرياضي - المغرب