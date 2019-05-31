موعد مباراة السعودية وبنما في كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة beIN SPORT)

يختتم المنتخب العربي السعودي اليوم الجمعة مبارياته في بطولة كأس العالم للشباب والتي تقام في بولندا بمواجهة منتخب بنما في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد ستاديون زديسلاف كشيزكوفياك لحساب مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة.

ويدخل المنتخب العربي السعودي المباراة في المركز الأخير برصيد لا شيء من النقاط بعد ان خسر في الجولة الأولى من المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء قبل أن يتعرض للخسارة الثانية على يد منتخب مالي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

في المقابل يحتل منتخب بنما المركز الثالث برصيد نقطة يتيمة جمعها من التعادل مع مالي في الجولة الأولى قبل أن يتكبد الخسارة من المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT.

وفيما يخص القنوات الناقلة للقاء ستكون عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي ندالا نغامبو.