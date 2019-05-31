Copa del Mundo مشاهدة مباراة السعودية وبنما سطيف بث مباشر بتاريخ 31-5-2019 كاس العالم live on line

يختتم المنتخب العربي السعودي اليوم الجمعة مبارياته في بطولة كأس العالم للشباب والتي تقام في بولندا بمواجهة منتخب بنما في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد ستاديون زديسلاف كشيزكوفياك لحساب مباريات الجولة الاخيرة للمجموعة الخامسة.

Copa del Mundo مشاهدة مباراة السعودية وبنما سطيف بث مباشر بتاريخ 31-5-2019 كاس العالم live on line

ويدخل المنتخب العربي السعودي المباراة في المركز الأخير برصيد لا شيء من النقاط بعد ان خسر في الجولة الأولى من المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء قبل أن يتعرض للخسارة الثانية على يد منتخب مالي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

Copa del Mundo مشاهدة مباراة السعودية وبنما سطيف بث مباشر بتاريخ 31-5-2019 كاس العالم live on line

في المقابل يحتل منتخب بنما المركز الثالث برصيد نقطة يتمية جمعها من التعادل مع مالي في الجولة الأولى قبل أن يتكبد الخسارة من المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء.

Copa del Mundo مشاهدة مباراة السعودية وبنما سطيف بث مباشر بتاريخ 31-5-2019 كاس العالم live on line

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT.

Copa del Mundo مشاهدة مباراة السعودية وبنما سطيف بث مباشر بتاريخ 31-5-2019 كاس العالم live on line

وفيما يخص القنوات الناقلة للقاء ستكون عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي ندالا نغامبو.

Copa del Mundo مشاهدة مباراة السعودية وبنما سطيف بث مباشر بتاريخ 31-5-2019 كاس العالم live on line