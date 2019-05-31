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رئيس الزمالك يفجر مفاجأة مدوية عن جروس وفرجاني ساسي

الجمعة 31/مايو/2019 - 06:02 ص
رئيس الزمالك يفجر مفاجأة مدوية عن جروس وفرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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الفجر الرياضي
 
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كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجأة مدوية عن التونسي فرجاني ساسي وكواليس ما قبل انتقاله إلى القلعة البيضاء.

 

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" صباح اليوم: "جروس مكانش عاوز فرجاني ساسي ييجي الزمالك وأنا أقنعته والحمد لله تعاقد مع اللاعب".

 

وكان الزمالك تعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت أمس الخميس على ملعب بتروسبورت في الدوري.


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