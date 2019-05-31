رئيس الزمالك: "أحد اللاعبين كان رايح لجروس يضربه"

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجأة عن توتر لاعبي القلعة البيضاء من قرارات المدرب الراحل، السويسري كريستيان جروس .

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" صباح اليوم: "انا منعت ثورة كادت أن تحدث ضد جروس، كهربا لاعب اساسي كان رايح لجروس يضربه وأيمن حفني أيضا هو مدرب ظالم".

وكان الزمالك تعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت أمس الخميس على ملعب بتروسبورت في الدوري.



