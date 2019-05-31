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ديلجيت دوسانجي يتعاون مع يومي جوتام في فيلم كوميدي جديد

الجمعة 31/مايو/2019 - 05:45 ص
ديلجيت دوسانجي يتعاون مع يومي جوتام في فيلم كوميدي جديد
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تعاقد الممثل الهندي البنجابي ديلجيت دوسانجي على بطولة فيلم جديد هندي كوميدي ليكون هذا الفيلم بمثابة التعاون الأول بين كلا الممثلين ديلجيت دوسانجى، يومى جوتام. 

الفيلم من إخراج هارون ميرزا، وبطولة الممثلة الهندية يومى جوتام، وانتاج راميش توراني.

لم يذكر أحد من أبطال العمل أو منتج الفيلم آية تفاصيل أخرى عن الفيلم، حيث هناك تكتم شديد حتى يكون مفاجأة للجمهور.


 

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