"معاكم اللمة أحلى".. mbc تحتفل بنجومها على طريقتها الخاصة في رمضان (فيديو)
الجمعة 31/مايو/2019 - 05:15 ص
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احتلفت مجموعة "إم بي سي"، بطاقم عملها على طريقتها الخاصة في رمضان، عن طريق مشاهد مجمعة لهم بصحبة مشاهير عالميين أمثال روبرت دي نيرو وشاروخان ودوين جونسون ذا روك.
وأذاعت إم بي سي مقطع الفيديو تحت عنوان "معاكم اللمة أحلى" عبر حسابها الرسمي بوقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
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