رابط مباراة الترجي والوداد بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة الوداد والترجي youtube اليوم رابط yalla Koora

يواجه فريق الترجي التونسي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب "رادس" في "إياب" نهائي دوري أبطال أفريقيا.

رابط مباراة الترجي والوداد بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة الوداد والترجيyoutube اليوم رابط yalla Koora

تنطلق مباراة الترجي والوداد في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة "بي ان سبورت 1"

رابط مباراة الترجي والوداد بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة الوداد والترجيyoutube اليوم رابط yalla Koora

كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الجمعة الماضية بمدينة "الرباط" المغربية، إنتهت بالتعادل الايجابي 1\1.

رابط مباراة الترجي والوداد بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة الوداد والترجيyoutube اليوم رابط yalla Koora

ويكفى الترجى التعادل السلبي فى مباراة الإياب على ملعب "رادس" لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة فى تاريخه والثانية على التوالى، بينما يحتاج الوداد البيضاوى للفوز بهدف دون مقابل أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 1/1 لاعتلاء منصة التتويج وحصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق وأن توج باللقب عامي 1992 و2017.

رابط مباراة الترجي والوداد بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة الوداد والترجيyoutube اليوم رابط yalla Koora

وتقام المباراة وسط أجواء مشحونة بين جماهير ناديا الترجي والوداد، لاسيما بعد قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، بإيقاف الحكم المصري جهاد جريشة لمدة 6 أشهر بسبب القرارات التحكيمية التي إتخذها خلال إدارة مباراة الذهاب.

رابط مباراة الترجي والوداد بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة الوداد والترجيyoutube اليوم رابط yalla Koora

وترى جماهير الوداد أن الحكم جهاد جريشة رفض احتساب هدف صحيح وركلة جزاء لناديها، بينما ترى جماهير الترجى أن الحكم المصرى منح العديد من البطاقة الصفراء غير المستحقة ما ترتيب إيقاف العديد من اللاعبين فى مباراة الإياب.

يذكر أن الترجي التونسي حجز مقعده فى نهائى دورى ابطال افريقيا للمرة الثامنة على تاريخه، بعدما تفوق على مازيمبي الكونغولى بهدف دون مقابل فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب ضمن منافسات الدور نصف النهائي، فى حين تأهل الوداد البيضاوى المغربي لنهائي دوري ابطال أفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما تفوق على صن داونز الجنوب افريقي بنتيجة 2 – 1.



