"أحمد شعبان".. قصة شاب فقد حياته لدفاعه عن معاكسة شقيقته بالوراق

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كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل قتل شاب على يد مسجلين خطر بمنطقة الوراق، وتبين أنه لدي معاتبة المجني عليه للمسجلين على معاكستهما شقيقته، تعديا عليه بالضرب وسددا له طعنتين بالبطن والصدر اوديا بحياته في الحال.



كان لقى شاب مصرعه بطعنات سلاح أبيض إثر نشوب مشاجرة بينه وبين مسجلين خطر بمنطقة الوراق، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.



وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد خالد كامل مأمور قسم شرطة الوراق، بورود بلاغا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم.



وعلى الفور انتقل المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، والقوة المرافقة له إلى مكان البلاغ، وتبين نشوب مشادة كلامية بين مسجلين خطر و"أحمد شعبان" في العقد الثاني من عمره، بسبب معاتبة الأخير لهما على معاكسة شقيقته، تطورت إلى مشاجرة سدد على إثرها المتهمين للأخير طعنات نافذة بالبطن والصدر اوديا بحياته في الحال، وتمكنت القوات من القبض عليهما وبمواجهتهما اقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.