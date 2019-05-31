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تفاصيل القبض على خلية بحوزتهم مبالغ مالية ضخمة داخل مكتب "الجزيرة" الداعمة للإرهاب في السودان

الجمعة 31/مايو/2019 - 04:46 ص
تفاصيل القبض على خلية بحوزتهم مبالغ مالية ضخمة داخل مكتب الجزيرة الداعمة للإرهاب في السودان
الجيش السوداني
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أكد مصدر أمني سوداني، القبض على عدد من الأشخاص مجهولة الهوية داخل مكتب قناة الجزيرة القطرية الداعمة للإرهاب، في العاصمة السودانية "الخرطوم"، بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة، وكشوفات بأسماء عدد من أنصار الرئيس المعزول عمر البشير.

وأوضح المصدر، أن المبالغ المالية التي كانت بحوزتهم مشتبه فيها بأنها قادمة من حكومة قطر الداعمة للإرهاب، مشيرًا إلى أن مكتب القناة بالخرطوم تحول إلى خلية لضبط الاتصال بين أنصار المعزول "البشير" والممولين لهم في الخارج، الأمر الذي يخالف التصريح الإعلامي الممنوح لهذه القناة.

ولفت المصدر السوداني، إلى أن ممارسات قناة الجزيرة الداعمة للإرهاب، في السودان تأتي ضمن سلسلة التحريض وإشعال فتيل الفوضى من خلال السعي لدعم أنصار نظام المعزول، وقيادة ثورة مضادة ضد التقارب بين المجلس الانتقالي العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وكان المجلس العسكري السوداني، قد قرر إغلاق مكتب شبكة الجزيرة القطريّة الداعمة للإرهاب بالخرطوم وسحب تراخيص العمل لمراسلي وموظّفي شبكة الجزيرة اعتبارًا من الآن.

وبحسب تقارير إعلامية فإن أجهزة الأمن أبلغت مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم بقرار المجلس العسكري وإغلاق المكتب والتحفظ على أجهزته.

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