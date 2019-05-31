مصطفى حجاج يشعل سهرة فنية بحضور هاني رمزي وخالد عليش وعدد من المشاهير (صورة)
الجمعة 31/مايو/2019 - 04:44 ص
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أحيا المطرب الشعبي مصطفى حجاج، مساء أمس الخميس، حفلًا فنيًا داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور كامل العدد.
حضر حجاج بصحبة مدير أعماله ميمي فؤاد وقدم عدد كبير من أغانيه المميزة منها "خطوة" ،"زحمة حياتى” ، "يا منعنع"، "يا لوز مقشر، الوجع، مبحنلهاش، انا بتقطع من جوايا، اللى يقدر يتقدر، 100 وش.. وغيرها ممن تفاعل معها الجميع حتي قرب مدفع الإمساك.
الحفل من تنظيم العالمي وليد منصور والدكتور ماجد حسني وكان ضمن الحضور كابتن هاني رمزي والإعلامي خالد عليش.
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