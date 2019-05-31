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نانسي عجرم تشعل حفلها بإحدى الخيام الرمضانية بـ"بدنا نولع الجو" و"آخاصمك آه" (صورة)

الجمعة 31/مايو/2019 - 04:35 ص
نانسي عجرم تشعل حفلها بإحدى الخيام الرمضانية بـبدنا نولع الجو وآخاصمك آه (صورة)
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أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، ختام السهرات الرمضانية بإحدى الخيام الرمضانية بمصر الجديدة بحضور كامل العدد من نجوم الفن والمشاهير.

حضرت نانسي بصحبة مدير أعمالها جيجي لامارا وكان في استقبالهما ال dj  العالمي ياسر الحريري منظم السهرات وصعدت النجمة اللبنانية علي خشبة المسرح مرتدية سواريه "اسود"خطف أنظار الجميع. 

افتتحت نانسي حفلها بأغنية "ماتيجي هنا وانا احبك " بعدها حرصت علي تحية الجمهور وتهنئتهم برمضان وقدوم عيد الفطر .. ثم انطلقت لتقدم عدد كبير من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها "يا بنات " ،"اخاصمك آه" ،"قول تاني كده" ، "ياسلام " ، "احساس جديد"، "معقولة الغرام" و"انت مصري" .. بالإضافة إلي " بدنا نولع الجو" ..وغيرها ممن تفاعل معها الجمهور في اجواء ساحرة .

كان ضمن الحضور ماجد المصري، نهال عنبر، هيدي كرم، المذيعة شيماء حافظ  والمذيع محمد نشأت وغيرهم ممن كان في استقبالهم شركاء "ليالي الميرلاند"  ناصر سالم وابو بكر الكفافي ومحمد عبد المقصود .

يقوم بتنظيم سهرات الخيمة الـ dj  ياسر الحريري بمواصفات لايف عالمية من حيث الإضاءة لوليد الحريري وصوت عاصم السيد.

نانسي عجرم تشعل حفلها بإحدى الخيام الرمضانية بـ"بدنا نولع الجو" و"آخاصمك آه" (صورة)
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