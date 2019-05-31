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سهيلة بن لشهب تعلن زكريا فحام مستشارا إعلاميًا لها بشكل رسمي (فيديو)

الجمعة 31/مايو/2019 - 04:29 ص
سهيلة بن لشهب تعلن زكريا فحام مستشارا إعلاميًا لها بشكل رسمي (فيديو)
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أعلنت النجمة الجزائرية سهيلة بن لشهب، منذ قليل أن الإعلامي اللبناني زكريا فحام، هو مستشارها الإعلامي رسميًا، وذلك أثناء تواجدها بأحد المطاعم الشهيرة بتركيا، بعد انتهاء حلقتها معه ببرنامج "إفطار مع ستار" في إسطنبول.
 
وعبرت سهيلة عن سعادتها بالتعاون مع فحام كمستشار إعلامي لها.
 
ومن جانبه، قال فحام أنه فخور كونه مستشار سهيلة الإعلامي، مؤكدًا على أنها موهبة تستحق الدعم والمساندة.


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