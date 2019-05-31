ختام الدورات الرمضانية في ملاعب بني سويف

انتهت فعاليات العديد من الدورات الكروية الرمضانية والتى أقيمت بجميع مراكز الشباب بمحافظة بنى سويف ، وشهدت تلك الدورات مشاركة شبابية متميزة بجانب حرص العديد من رموز بنى سويف الكروية والرياضية على حضور فعالياتها.

توج فريق الإسماعيلى ببطولة مركز شباب الوقف ببنى سويف الرمضانية الكروية وذلك بفوزه على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 3 _ 2 بركلات الترجيح .

وقال مصطفى عبدالستار رئيس مجلس إدارة مركز شباب الوقف وحارس مرمى بنى سويف: "البطولة قد بدأت فعاليتها فى الرابع من شهر رمضان وبمشاركة ٨ فرق بنظام الدورى بمجموعتين وصعود الاول والثانى من المجموعتين".

وأضاف قائلا : "أدار مباريات الدورة تحكيم الحكم الكروى رمضان زكريا بمباريات نالت استحسان جميع المتابعين".

وشهد حفل ختام البطولة حضور محمد فاروق الحكم الدولى السابق ومحمد يوسف المدير الفنى السابق لبنى سويف ومحمد عبداللطيف عضو مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى .

وإبراهيم دهشان وكيل إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة و مصطفى إبراهيم وكيل ادارة الرياضة والدكتور ابوالخير عبدالتواب والدكتور حسام جابر بالاضافة الى قيادات القرية بمقدمتهم العجوز ومحمد عبدالباسط ويحى عثمان رئيس الوحدة لقرية باروط وعيد شاكر سكرتير الوحدة المحلية وعمده منشأه عاصم و سيد جمعه رئيس الوحدة المحلية بشريف باشا بالإضافة إلى شباب واهالى القرية.

كما نجح فريق ريال مدريد فى الفوز على نظيره ايفرتون بالمباراة النهائية والتتويج ببطولة الدورة الرمضانية بالساحة الشعبية بمحافظة بنى سويف أشهر الدورات الرمضانية التاريخية الكروية بالمحافظة ، حيث تعتبر الدورة هى الأقدم تاريخيا حيث شهدت على مدار السنوات الماضية تألق العديد من اللاعبين الذين نجحوا فى جذب الانتباه والانضمام للفرق الكبرى .

ويعتبر أبرز اللاعبين الذين تلقوا بتلك الدورات ( محمد شاكر ، مصطفى أبو ليله ، على خليل ، سعيد سيد ، محسن زناتى، حمد سعد ، حسين عبد الجيد ، محمد شاكر ، الراحل حسين السيد ، جبر محمد، حسن سيد. ) وبمشاركة 16 فريقا بنظام الدورى وتختتم فعاليتها 25 رمضان .

وذلك بإشراف اللجنة المنظمة للدورة المكونة من ميشيل فؤاد ومحمد عبد الجليل ومحمد أبو طالب ومصطفى كيلو إدارى الدورة ولجنة الحكام بقيادة حمدى سعد ويدير مباريات الدورة طاقم تحكيم مكون من سيد شلبي ومجدى كمال المعلق الكروى .

وتوج فريق العبور بقيادة جبر محمد المدير الفنى للفريق بكأس بطولة مجلس الشباب المصرى بعد تغلبه على فريق بهبشين فى المبارة النهائية بثلاثة اهداف مقابل هدفين والتى اقيمت على ملعب نادى الشباب وسط حضور مشرف من قيادات المحافظة ومن قيادات الشباب والرياضة .