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عاجل.. حسام البدري يرد على أنباء تدريب الزمالك خلفا لـ"جروس"

الجمعة 31/مايو/2019 - 04:23 ص
عاجل.. حسام البدري يرد على أنباء تدريب الزمالك خلفا لـجروس
حسام البدري
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الفجر الرياضي
 
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أكد حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، أن رغبة مسئولي الزمالك في توليه منصب المدير الفني يعد شرفا كبيرا.

 

وقال البدري خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالك نادي كبير وله كل الإحترام والتقدير، سعيد برغبة مسئوليه تدريبي للفريق".

 

وأكمل : "شرف كبير لأي مدرب أن يكون معروض عليه تدريب الزمالك".

 

وكان رئيس الزمالك أبلغ السويسري كريستيان جروس بالرحيل عقب التعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في بطولة الدوري.

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