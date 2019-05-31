البابا تواضروس يستقبل كاهنا بسانت لويس الولايات المتحدة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الخميس، القس روفائيل حنا، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرآم بسانت لويس ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لأخذ البركة لبدء تنفيذ مبنى خدمات لاحتياج الرعاية بالكنيسة لهذا المبنى.





وفي سياق اخر،استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء امس الاول، أعضاء لجنة العلاقات بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والروسية الأرثوذكسية، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





جاءت زيارة اللجنة لقداسة البابا بعد لقائها الثالث الذي دام لمدة يومين بالقاهرة في ضيافة الكنيسة القبطية.