موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا (منقولة عبر beIN SPORT)

يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، مع فريق توتنهام هوتسبير يوم 1 يونيو المقبل في الساعة التاسعة مساءً، في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعد هذا النهائي الثاني على التوالي لفريق ليفربول الإنجليزي، حيث تعرض للخسارة في الموسم الماضي أمام نادي ريال مدريد الإسباني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في كييف.

ويسعى فريق توتنهام لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه هذا الموسم، وذلك من أجل كتابة التاريخ مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 و 2 HD، وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلقين : رؤوف خليف - حفيظ دراجي.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق ليفربول، ضد فريق توتنهام هوتسبير في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عبر موقع الفجر الرياضي.