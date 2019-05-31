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عاجل.. وزير الخارجية السعودي: في هذه الحالة ستحل أزمة قطر

الجمعة 31/مايو/2019 - 04:01 ص
عاجل.. وزير الخارجية السعودي: في هذه الحالة ستحل أزمة قطر
وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف
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نعيم يوسف
 
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رد وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، على سؤال حول مشاركة رئيس الوزراء القطري في قمم مكة الطارئة، وما إذا كان ذلك مؤشرا على تحسن العلاقات مع قطر.

وأضاف "العساف"، في كلمة بالمؤتمر الصحفي الذي أعقب القمة العربية الطارئة المنعقدة في المملكة العربية السعودية، إن قطر شاركت في وقت سابق بقمم أخرى، ولكن هذه المرة شارك رئيس الوزراء، وموقف المملكة ودول الرباعي العربي أنها تبحث عن حل لمسببات الأزمة مع الدوحة.

وتابع الوزير السعودي: "إن شاء الله يكون هناك حل إذا عادت قطر إلى طريق الصواب".
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المزيد عن: قمم مكة قطر الطارئة السعودية
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