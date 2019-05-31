بالأسماء.. الفائزون في مسابقة القرآن الكريم للأطباء البيطريين

أعلنت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور أحمد غندور، عن الأسماء الفائزة في مسابقة حفظ القرآن الكريم تحت إشراف علماء من الأزهر الشريف.





وتكونت المسابقة من أربع مستويات:

- المستوى الأول: الأطباء البيطريين حفظة القرآن الكريم كاملًا

وفاز بالمركز الأول الدكتور موسى صبري المتولي وحصل على جائرة مالية قدرها 3 ألاف جنيه، وحصد المركز الأول مكرر الدكتورة لمياء شحاته فرغلي وحصلت على 3 ألاف جنيه، وجاءت الدكتور خليفه السيد أبو زيد في المركز الثاني، وحصل على 2500 جنيه، وجاء في المركز الثالث الدكتور عبد الرحمن سراج الدين سيد، وحصل على 2000 جنيه.





- المستوى الثاني:

الأطباء البيطريين حفظة نصف القرآن الكريم، وفازت بالمركز الأول الدكتورة أمنية صابر عبد الباسط، وحصلت على جائزة مالية قدرها 1750 جنيه، وجاء في المركز الثاني الدكتور زياد عبد الحق عبد الله، وحصل على 1500 جنيه، وفاز بالمركز الثالث الدكتورة مروة عبد العزيز أحمد وحصلت على 1250 جنيه.





- المستوى الثالث: الأطباء البيطريين

حفظة ثلث القرآن الكريم، وفازت بها الدكتورة ضحى عبد الرحمن محمد وحصلت على جائزة مالية قدرها 1000 جينه.





- المستوى الرابع:

الأطباء البيطريين حفظة 3 أجزاء أو إحدى كبار السور "البقرة - آل عمران - النساء"، وفازت بالمركز الأول الدكتورة أمال أحمد علي الجمال، وحصلت على جائزة مالية قدرها 700 جنيه، وفازت بالمركز الثاني الدكتور إيناس أحمد عبد الرحيم، وحصلت على 600 جنيه.





من جهته، قال الدكتور أحمد غندور إن المسابقة هذا العام تعد الأكبر من حيث عدد المشتركين الذي بلغ عددهم ٣٣ متسابق في جميع المستويات.





وأضاف "غندور" أن المسابقة تساهم في رفع الوعي الديني لأعضاء النقابة، وأيضا تدعم أواصل العمل الاجتماعي وعمل ربط بين زملاء المهنة الواحدة.