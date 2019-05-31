كنيسة العذراء مريم للكاثوليك بإمبابة تحتفل بالشهر المريمي

احتفل، مساء امس الخميس، صاحب النيافة الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك بختام الشهر المريميّ في رعيّة السّيّدة العذراء أم النور للأقباط الكاثوليك إمبابة.





وخلال القدّاس منح صاحب النيافة الانبا توماس، الثوب الإكليريكيّ والدرجة الدّياكونيّة للإبيدياكون مدحت ميشيل،





يذكر أنّ الشّماس مدحت من رعيّة السّيّدة العذراء قبّة الهواء شبرا، وقد أنهى الدرسات اللاهوتيّة في كُلّيّة العلوم الدينية بالسكاكيني، وأكمل بعض الكورسات والندوات التكوينيّة للكهنوت في كُلّيّة العلوم الإنسانيّة واللاهوتيَة بالمعادي.





وبدأ الخبرة الراعويّة في إيبارشيّة الجيزة في اكتوبر الماضي حيث بدأت في رعيَة ق بولس عزبة شكر الفيوم، لمدّة ثلاثة شهور، ثم رعيّة أم النور إمبابة في أثنائها نال الدرجات الصّغرى.





وشارك في الاحتفال الأب أبرام مرجان راعي الكنيسة والأب بيّوس فرج والأب د أندراوس فهمي، والأب روفائيل فوزي والأب يوسف أسعد راعي كنيسة السيدة العذراء قبّة الهواء، ولفيف من أسرة الشمّاس ووفد من الرعيّة.