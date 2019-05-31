خطوة مفاجئة تقرب نجم جديد من ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن بابلو سارابيا نجم خط وسط إشبيلية يترقب عرض ريال مدريد للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية قبل الرد على عرض ناديه للتجديد.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن عقد سارابيا مع إشبيلية ينتهي في 2020 ويوجد شرط جزائي تتراوح قيمته بين 18 و22 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن سارابيا ينتظر عرضًا من ريال مدريد، حيث تواصل عدد من مسئولي الملكي معه لكن حتى الآن لا يوجد أي عرض رسمي.

يذكر أن سارابيا بدأ مشواره الكروي في ناشئي ريال مدريد وشارك مع الفريق الأول لأول مرة تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للملكي ولذلك يتمنى اللاعب العودة إلى بيته.