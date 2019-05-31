مسلسلات رمضان 2019 .. ملخص أحداث "دفعة القاهرة 25"





شهدت أحداث "دفعة القاهرة 25" إعادة "دلال" ابن "يوسف" لوالدته "لطيفة" دون علم زوجها، وأخبر "عدنان" صديقه "ناصر" بحمل "لولوة".





وأعاد "يوسف" طليقته "لطيفة" وابنه لعصمته وبيته، بعدما طلق زوجته "دلال"، وانتهت الحلقة بتسلم "ناصر" رسالة مجهولة من زميلة له بالجامعة لا يعرفها تٌدعى "منى" تطالبه فيها بانتظاره في التاسعة مساءًا بجنينة الأسماك.



