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مسلسلات رمضان 2019 .. ملخص أحداث "دفعة القاهرة 25"

الجمعة 31/مايو/2019 - 03:45 ص
مسلسلات رمضان 2019 .. ملخص أحداث دفعة القاهرة 25
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شيماء عطية
 
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شهدت أحداث "دفعة القاهرة 25" إعادة "دلال" ابن "يوسف" لوالدته "لطيفة" دون علم زوجها، وأخبر "عدنان" صديقه "ناصر" بحمل "لولوة".


وأعاد "يوسف" طليقته "لطيفة" وابنه لعصمته وبيته، بعدما طلق زوجته "دلال"، وانتهت الحلقة بتسلم "ناصر" رسالة مجهولة من زميلة له بالجامعة لا يعرفها تٌدعى "منى" تطالبه فيها بانتظاره في التاسعة مساءًا بجنينة الأسماك.


"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.


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